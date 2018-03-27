İngiltere Dışişleri Bakanı: "Rus casuslarının başka ülkelere erişiminin engelleneceğinden emin olmalıyız"

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, sınır dışı edilen Rus diplomatlarıyla ilgili, "Rus casuslarının başka herhangi bir ülkeye erişiminin engelleneceğinden emin olmalıyız" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, dün ABD ve AB ülkelerinin koordineli hareketiyle 20'den fazla ülkeden 100'den fazla Rus diplomat sınır dışı edilmesiyle ilgili Londra'daki Avam Kamarası'nda değerlendirmede bulundu. "Rus casuslarının başka herhangi bir ülkeye erişiminin engelleneceğinden emin olmalıyız" diyen Johnson, "Bu tür insanların güvenlik güçlerimize sıkıntı vermemeleri için işlerini kolaylaştırmalıyız" dedi.

İNGİLTERE AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN (AB) AYRILIYOR OLABİLİR AMA AVRUPA'DAN AYRILMIYOR"

Johnson, Avrupa Birliği'nin (AB) Skripal davasına verdiği destekten memnun olduklarını belirterek, "İngiltere Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılıyor olabilir ama Avrupa'dan ayrılmıyor" ifadelerini kullandı.

Moskova'ya karşı muhtemel mali önlemler hakkında konuşan Johnson, "Mal varlıklarını rüşvet yoluyla veya yasa dışı yollardan elde edenlerin uygulanacak kısıtlamalardan etkilenebilir" şeklinde ifade ederek, soruşturmanın sonlandırılmasını beklediklerini söyledi. ABD'nin 60 Rus diplomatı sınır dışı etme konusunu değerlendiren Johnson, bunu dikkate değer bir önlem olarak nitelendirdi.



Eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızı Yula'nın 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmesiyle ilgili olarak dün ABD, Kanada, Ukrayna ve diğer birkaç ülkenin yanı sıra 20 AB ülkesi, 100'den fazla Rus diplomatının sınır dışı edilmesine karar vermişti. Bütün ülkelerin İngiltere'nin Skripal davasına destek vermesi karşısında Skripal ve kızının zehirlenmesiyle bağlantılarını reddeden Rusya, bu prokovatif harekete karşı misillemede bulunacağını söylemişti.

