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Başbakanı İbadi: Irak sınırlarından 'ye saldırılara izin vermeyiz

Başbakanı İbadi, Irak sınırlarından 'ye saldırılara izin vermeyeceklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 27.3.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 10:29
Irak Başbakanı İbadi: Irak sınırlarından Türkiye'ye saldırılara izin vermeyiz

Sincar'da 'nın çekildiği bölgelere ordusunun konuşlandığı haberleri gelirken, Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefonda görüştü.

Gece yarısı gerçekleşen görüşmede, Yıldırım, Irak'tan PKK terör örgütüne karşı önlem almasını istedi.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ve terörle mücadele konuları ele alındı. Terörle mücadelede Irak ile yakın işbirliğine verilen önem vurgulandı, DAEŞ'e karşı başarı kazanan Irak'tan PKK terör örgütüne karşı da komşuluk ilişkileri çerçevesinde gerekli önlemleri alması istendi.

ASKERLERE TALİMAT VERDİ

Görüşmede, Irak sınırlarından 'ye yönelik saldırılara izin vermeyeceklerini ifade eden İbadi de, Irak Silahlı Kuvvetleri'ne saldırıları engelleme talimatı verildiğini belirtti.

Bu arada Irak'tan bir istihbarat yetkilisinin Ankara'da temaslarda bulunacağı öğrenildi.

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Irak Başbakanı İbadi: Irak sınırlarından Türkiye'ye saldırılara izin vermeyiz
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