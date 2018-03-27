Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Kim Jong-un'un Çin'e gittiği iddiası

Kim Jong-un'un 'e gittiği iddiası

Kuzey kore lideri Kim Jong-un'un alışılmadık şekilde korunaklı bir trenle 'e gitti iddiası kafalaarı karıştırmıştı. ve basınında yer alan iddialara Çin'den ilginç bir yanıt geldi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 16:07 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 16:19
Kim Jong-un'un Çin'e gittiği iddiası

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında başkentte dün artan güvenlik önlemleri ve Kuzey Kore lideri Kim'in Çin'e geldiğine yönelik söylentiler çıktığına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, "Bahsettiğiniz konudan bir şey anlamıyorum. Bir bilgi olursa yayımlarız." ifadelerini kullandı.

ÇİN KORE YARIMADASI'NDA BARIŞ VE İSTİKRARI SAĞLAMAK İÇİN YAPICI ROL OYNUYOR

Çin ve Kuzey Kore'nin komşu olduğunu ve geleneksel ilişkilerinin yanı sıra normal ilişkileri de sürdürdüğünü belirten Hua, Pekin yönetiminin, Pyongyang yönetimi ile iyi komşuluk ve dostluk ilişkileri geliştirme, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması ve yarımadadaki barış ve istikrarın sağlanması noktasında yapıcı rol oynamak istediğini söyledi.

ÇİN'E EÜST DÜZEY BİR HEYET GİTTİ

Sözcü Hua, ile Kuzey Kore arasında yapılacak zirveye de değinerek yarımadanın komşusu olarak, iki taraf arasındaki diyalogdan memnuniyet duyacaklarını ve yarımadanın nükleerden arındırılması yönünde verilecek çabaları destekleyeceklerini dile getirdi. Japon NTV televizyonu ve yayın kuruluşu NHK, dün, alışılmadık biçimde korunan özel bir trenin Pekin'e geldiğini, trende üst düzey bir heyet bulunduğunu ve kentte güvenliğin arttırıldığını duyurmuş, haberin ardından Kuzey Kore lideri Kim veya Kim'in kız kardeşinin bir heyetle trenle Çin'e geldiğine yönelik spekülatif haberler çıkmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim'in nisan ayı sonunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, mayıs ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kim Jong-un'un Çin'e gittiği iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN