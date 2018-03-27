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Ortaçağ’da yaşayan bir gömüldükten sonra doğum yapmış!

'nın İmola şehrinde sekiz sene önce 2010 yılında yapılan bir kazı çalışması esnasında ortaya çıkan gerçek hem araştırmacıları hem de görenleri ürküttü. Araştırmalar sonrası, başı (kafatası) delindikten 1 hafta sonra ölen ın, gömüldükten sonra bebeğini doğurduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 27.3.2018 18:54 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 18:59
Ortaçağ’da yaşayan bir hamile kadın gömüldükten sonra doğum yapmış!

Uzmanlar Orta Çağ'dan kalan kemikleri incelelediklerinde tüyler ürperten bir gerçekle karşılaştı. Tabutta bulunan bir kadın iskeletinin bacakları arasındaki kemikleri inceleyince, kemiklerin 38 haftalık bebeğe ait olduğu ortaya çıktı.

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Ortaçağ’da yaşayan bir hamile kadın gömüldükten sonra doğum yapmış!
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