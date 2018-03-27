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Pizzacıda akıl almaz olay

’deki bir pizzacıda kadına kafa atan iki kişiye karşı gelen adam, kendisini takip eden serserilerden 11 dakika boyunca dayak yedi

Giriş Tarihi: 27.3.2018 17:43 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 17:48
Pizzacıda akıl almaz olay

Her şey, içki içtikleri mekândan 22 yaşındaki arkadaşı Samuel Bullen ile dışarı çıkan 29 yaşındaki Stephen Doyle'nin, 11 Ocak'ın gece yarısı 03.40'ta bir pizzacıdaki kadına kafa atmasıyla başladı. Kadına saldırılmasına tepki gösteren Colin McLean, iki serseriye karşılık verdi. Bunun üzerine Bullen ve Doyle olay yerinden uzaklaştı.

TAKSİYLE TAKİP ETTİLER SONRA...

Daha sonra taksiye binerek Torquay'dan Paington'a giden Colin McLean'i başka bir taksiyle takip ederek bulan iki serseri, 11 dakika boyunca 37 yaşındaki adama dayak attı. Bayılan adam, sabaha karşı 5'te bulunarak hastaneye götürüldü.

5 GÜN BOYUNCA YOĞUN BAKIMDA KALDI

Kulağının bir kısmı ısırılarak koparılan ve beyni, kaburgası, gözü ve ciğerlerinde önemli sorunlar yaşayan McLean, 5 gün boyunca yoğun bakımda kaldı.

Kamera görüntüleriyle bulnan Samuel Bullen'a 1 yıl 8 ay, Stephen Doyle'a ise 8 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Ancak sağlık durumu hâlâ tam olarak düzelmeyen McLean, hayatının cehenneme döndüğünü söyleyerek, cezaların kendisini tatmin etmediğini ifade etti.

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Pizzacıda akıl almaz olay
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