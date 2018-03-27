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Rusya, casus krizi suçlamaları için kanıt istiyor

Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamayla casus krizine ilişkin kanıt istedi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 11:51
Rusya, casus krizi suçlamaları için kanıt istiyor

Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, ABD ve 'nin Rusya'daki büyükelçiliklerine Rusya Dışişleri Bakanlığı'na Rusya'nın Skripal olayına dahil olduğunu gösteren kanıtları sunmalarının istendiğini açıkladı.

"DEVLETİN BU KORKUNÇ SUÇA KARIŞTIĞINI GÖSTEREN KANIT NEDİR?"

Zaharova Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ve İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliklerine Dışişleri Bakanlığı'na birbirlerine anlattıkları fakat Rusya tarafına göndermedikleri kanıtlara ilişkin bilgiyi göndermelerini rica ediyoruz. Devletin bu korkunç suça karıştığını gösteren kanıt nedir?" diye sordu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Departmanı Başkanı Vladimir Yermakov, Moskova'nın İngiltere'de Rus vatandaşlarına saldırıyı terör olarak adlandırdığını belirterek, "Londra ya Skripal'e saldırıyı yönetti ya da kendi topraklarında terörü engelleme gücüne sahip değil" dedi.

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Rusya, casus krizi suçlamaları için kanıt istiyor
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