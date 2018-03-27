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Son Dakika Haberi: ında ailelerine bu mesajı attılar

Son dakika haberi... ’daki ına ilişkin yürek burkan bir detay ortaya çıktı. 41’i çocuk 64 kişinin hayatını kaybettiği olayda 13 yaşındaki ’un ailesine gönderdiği son mesaj yürekleri burktu.

Giriş Tarihi: 27.3.2018 10:47 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 11:07
Son Dakika Haberi: AVM yangınında ailelerine bu mesajı attılar

, tarihinin en büyük facialarından birinin ardından yasa büründü. Sibirya'daki yarım milyon nüfuslu kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde pazar günü çıkan da, 41'i çocuk 64 kişi öldü.

Haberturk'ün haberine göre, yangının 'nin özellikle sinemalar ve restoranların bulunduğu en üst katında çıkması, ölümlerin yüksek olmasının en önemli nedeni olarak gösterildi. Yangının nedeni henüz netlik kazanmadı ancak görgü tanıkları AVM'nin üst katındaki oyun ve eğlence merkezinde, çocukların yaktıkları maytaplardan çıktığını ileri sürüyor.

64 kişinin öldüğü yangının başlama anı görüntüleri ortaya çıktı!

SİNEMA SALONU ACİL ÇIKIŞ KAPILARI KİLİTLİYDİ

İddiaya göre, yangın sırasında şehirdeki okullardan birinin 5A sınıfı öğrencileri film izliyordu. Sinema salonu acil çıkış kapılarının kilitli olduğu, öğrenci ve velilerin tamamının alevler arasında kaldığı belirtiliyor.

YANGIN SIRASINDA AİLELERİNE BU MESAJI ATTILAR

Yangın sırasında binada kurtarılmayı beklerken ailesine cep telefonuyla mesaj atan ise "Yanıyoruz, belki de elveda" ifadesini kullandı. Moroz, henüz bulunamadı. Kocası ve küçük oğluyla sinemada olduğunu öğrenilen Anna Zareçneva, "Ne yangın alarmı çaldı ne de kimse uyarıda bulundu. Yangını diğer müşterilerden öğrendik" dedi.

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Son Dakika Haberi: AVM yangınında ailelerine bu mesajı attılar
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