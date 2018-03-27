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Son Dakika Haberi: 'den aranan kritik isim yakalandı

Son dakika haberi... 'de yürütülen /PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'Kayseri dershaneler sorumlusu' olduğu ileri sürülen , 'de sahte kimlikle yakalanıp, gözaltına alındı. Kayseri'ye getirilen Karagöz, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 11:33
Son Dakika Haberi: FETÖ'den aranan kritik isim yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, /PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi.

Örgütün 'Kayseri dershaneler sorumlusu' olduğu iddiasıyla aranan , sahte kimlikle 'de yakalandı.

Gözaltına alınıp, Kayseri'ye getirilen Karagöz'ün, örgüte ait şirketleri yönettiği, şifreli haberleşme programı 'ByLock' kaydının bulunduğu, iş insanları ile öğretmenlerin örgüt adına yaptığı yurt dışı seyahatlerini organize ettiği de belirlendi.

Şüpheli Yavuz Karagöz, ?emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son Dakika Haberi: FETÖ'den aranan kritik isim yakalandı
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