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Kralı Selman bin Abdülaziz'den füze saldırılarına "karşılık vereceğiz" uyarısı

Kralı Selman bin Abdülaziz, "ülkesinin güvenlik ve istikrarıyla, vatandaşlarını hedef alan her türlü düşmanca girişime kararlılıkla karşılık vereceklerini" belirtti. Açıklamada, 'ın kaçak yollarla Husilere ulaştırdığı füzelerin ve Suudi Arabistan'da sivillere zarar vermenin yanı sıra, büyük bir yıkıma da yol açtığı belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 20:04
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'den füze saldırılarına karşılık vereceğiz uyarısı

Enformasyon Bakanlığının, resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasına göre, Bakanlar Kurulu, başkent 'daki Yemame Sarayı'nda başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Husiler tarafından, topraklarından Suudi Arabistan'a önceki gün gerçekleştirilen saldırıları ele alındı.

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YEMEN'DEN GELEN FÜZELER HAVADA İMHA EDİLDİ

Yemen'den Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine rastgele fırlatılan balistik füzeleri imha etme konusunda Hava Savunma Kuvvetlerinin gösterdiği başarılı performansa dikkat çekilen açıklamada, " tarafından desteklenen Husilerin söz konusu saldırıları, Tahran yönetiminin Birleşmiş Milletlerin () 2216 ve 2231 sayılı kararlarına açıkça meydan okuduğunu gösteriyor." ifadeleri yer aldı.

Son Dakika Haberi: Yemen'de Husilere hava saldırısı

Açıklamada ayrıca, Kral Selman'ın, başkent Riyad ve Yemen sınırına yakın bölgelere yönelik füze saldırılarını kınayan ülkelere de teşekkür ettiği kaydedildi.

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"KARŞILIK VERİLECEK"

Kral Selman'ın, "ülkesinin güvenlik ve istikrarı ile vatandaşlarını hedef alan her türlü düşmanca girişime kararlılıkla karşılık vereceklerini" söylediği ifade edildi.

Yemen'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı! Füzeler havada imha edildi

Suudi Arabistanlı yetkililer, pazar gecesi Yemen'den Riyad'a fırlatılan balistik füzelerin havada imha edildiğini ancak, bazı parçalarının uyruklu kişilerin oturduğu bir eve düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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