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'da ilk kez "" organizasyonu yapılacak

resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Başkanı Turki bin Abdulmuhsin Al Şeyh'in ile yaptığı anlaşma çerçevesinde 2018'de Cidde kentinde ilk defa müsabakaları düzenlenecek. Cidde'deki 'nde gerçekleştirilecek müsabakalarda aralarında etkinliğine katılanların da bulunduğu 50 sporcu mücadele verecek.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 23:26 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 23:46
Suudi Arabistan'da ilk kez Amerikan güreşi organizasyonu yapılacak

'ın ilk defa Federasyonu () tarafından organize edilecek bir müsabakaya ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Başkanı Turki bin Abdulmuhsin Al Şeyh'in WWE ile yaptığı anlaşma çerçevesinde 2018'de Cidde kentinde ilk defa Amerikan güreşi müsabakaları düzenlenecek.

ROYAL RUMBLE&NBSP;SPORCULARI DA KATILACAK

Cidde'deki 'nde gerçekleştirilecek müsabakalarda aralarında etkinliğine katılanların da bulunduğu 50 sporcu mücadele verecek.

Triple H ve John Cena'nın 2010'dan bu yana ilk defa karşı karşıya geleceği söz konusu organizasyon kapsamında sporseverlere yönelik çeşitli eğlence etkinliklerinin de gerçekleştirileceği kaydedildi.

10 YILLIK ANLAŞMA İMZALANDI

Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Al Şeyh, ülkede güreş müsabakaları düzenlenmesi için WWE ile 10 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.

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Suudi Arabistan'da ilk kez "Amerikan güreşi" organizasyonu yapılacak
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