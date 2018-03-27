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kendisini savunacak avukat bulamıyor

, Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahalesine ilişkin açılan soruşturmada kendisini savunacak avukat bulamıyor

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 27.3.2018 10:14
Trump kendisini savunacak avukat bulamıyor
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TRUMP'IN AVUKAT KRİZİ

'ın hukuk takımı, istifanın ardından 19 Mart'ta Avukat Theodore Olson ile görüşmüş ve red cevabı almıştı. Olson, katıldığı bir programda 'ın bir kaos içinde göründüğünü ve bunun anormal bir durum olduğunu söylemişti. Trump'ın hukuk takımı Olson'un ardından saldırgan tutumuyla bilinen ve birçok televizyon programında yer alan ünlü Joseph diGenova'yı avukat olarak duyurmuş hatta diGenova'nın eşi Victoria Toensin'in de takıma katılacağını umduklarını söylemişti. Ancak Pazar günü Trump, çiftin hali hazırda temsil ettiği müvekkiller nedeni ile çıkar çatışması olacağı gerekçesiyle avukat olarak tutmaktan vazgeçtiğini açıklamıştı.

TİCARİ ÇIKAR ÇATIŞMALARI AVUKAT BULMASINA ENGEL OLUYOR

Trump'ın son olarak teklif götürdüğü Chicago'lu, eski Illinois Savcısı, şirket ve ticaret suçlar konusunda uzman Dan K. Webb çıkar çatışması nedeni ile firmasının Trump'ın avukatlığını yapamayacağını açıkladı. Firmadan yapılan açıklamada "Ticari çıkar çatışmaları nedeni ile yasal temsilciliği alamayacağız" dendi.

MEVCUT AVUKATLARININ YETERSİZ OLMASI NEDENİYLE...

Trump'ın şuan avukatlığını Amerika Yasa ve Adalet Merkezinin baş danışmanı olan Jay Sekulow ile Avukat Ty Cobb üstlenmiş durumda. Ancak Sekulow'un alanda yetersiz tecrübesi ve Cobb'un Trump'ın değil başkanlık ofisinin avukatı olması nedeni ile Trump, kendisi için önemli bu soruşturmada güçlü bir avukata ihtiyaç duyuyor.
Ancak Trump'ın avukatlara zamanında ödeme yapmamakla ünlenmiş olması ve yasal danışmanlarının tavsiyelerine sürekli uymaması nedeni ile avukat bulması zorlaşıyor.
Öte yandan, Trump avukat bulamadığına ilişkin haberleri yalanlayarak, "Birçok firma ve avukat beni Rusya davasında temsil etmek istiyor. Sahte haberlere inanmayın. Ün ve zenginlik asla bir avukat tarafından red edilmez" diye sosyal medyada paylaşımda bulunmuştu.

Suudi Arabistan'ın ABD silahlarına bağımlılığı

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Trump kendisini savunacak avukat bulamıyor
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