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2 milyon dolarlık yüzükle yeniden

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Giriş Tarihi: 28.3.2018
2 milyon dolarlık yüzükle yeniden
ABD'li dünyaca ünlü güzel , 2 milyon dolarlık (yaklaşık 8 milyon TL) nişan yüzüğü ile yeniden görüntülendi. Aynı zamanda DJ'lik de yapan 37 yaşındaki Hilton, geçen gün nişanlısı Chris Zylka'nın evlenme teklifi ederken hediye ettiği yüzüğü Miami'deki bir gece kulübünde kaybetmişti. Çıkan haberlerde Hilton'un büyük bir panik yaşadığı belirtilmişti. Sosyetik güzel Twitter'dan yaptığı açıklamada çok ağır olduğu için dans ederken çıkarmak zorunda kaldığı yüzüğüne kavuşmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
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2 milyon dolarlık yüzükle yeniden
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