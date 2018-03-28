2 milyon dolarlık yüzükle yeniden

ABD'li dünyaca ünlü güzel Paris Hilton
, 2 milyon dolarlık (yaklaşık 8 milyon TL) nişan yüzüğü ile yeniden görüntülendi. Aynı zamanda DJ'lik de yapan 37 yaşındaki Hilton, geçen gün nişanlısı Chris Zylka'nın evlenme teklifi ederken hediye ettiği yüzüğü Miami'deki bir gece kulübünde kaybetmişti. Çıkan haberlerde Hilton'un büyük bir panik yaşadığı belirtilmişti. Sosyetik güzel Twitter'dan yaptığı açıklamada çok ağır olduğu için dans ederken çıkarmak zorunda kaldığı yüzüğüne kavuşmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.