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Batı ve arasındaki krizi büyüyor

Çifte Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın sinir sistemi üzerinde etkili ve askeri nitelikte Rus yapımı bir kimyasal madde ile zehirlendiği iddiasının ardından ile arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerde büyük bir kriz doğru yol alıyor. Batı ve Rusya arasındaki bu kriz küresel boyutlara kadar ulaştı.

Giriş Tarihi: 28.3.2018 15:55 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 15:56
Batı ve Rusya arasındaki ajan krizi büyüyor

Çifte Sergey Skripal'in, sinir sistemi üzerinde etkili ve askeri nitelikte Rus yapımı bir kimyasal madde ile zehirlendiği iddiası, ile arasındaki ilişkileri koparma noktasına taşıdı - Rusya'nın Avrupa'daki casuslarının kimlik bilgilerini İngiliz istihbarat servisi MI6'ya satan Skripal ile kızının sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Baba-kızın zehirlenmesinde kullanıldığı öne sürülen "Novichok" adlı kimyasalın, Sovyetler Birliği döneminde geliştirildiği ve benzerlerinden 10 kat daha öldürücü olduğu belirtiliyor.

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Batı ve Rusya arasındaki ajan krizi büyüyor
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