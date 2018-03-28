Batı ve Rusya arasındaki ajan krizi büyüyor

Çifte ajan Sergey Skripal'in, sinir sistemi üzerinde etkili ve askeri nitelikte Rus yapımı bir kimyasal madde ile zehirlendiği iddiası, İngiltere ile Rusya arasındaki ilişkileri koparma noktasına taşıdı - Rusya'nın Avrupa'daki casuslarının kimlik bilgilerini İngiliz istihbarat servisi MI6'ya satan Skripal ile kızının sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Baba-kızın zehirlenmesinde kullanıldığı öne sürülen "Novichok" adlı kimyasalın, Sovyetler Birliği döneminde geliştirildiği ve benzerlerinden 10 kat daha öldürücü olduğu belirtiliyor.