Ekvador-Kolombiya sınırında ikisi gazeteci üç kişi kaçırıldı

Ekvador'un Kolombiya sınırındaki Mataje bölgesi kırsalında ikisi gazeteci üç kişi silahlı bir grup tarafından kaçırıldı.

Ekvador İçişleri Bakanı Cesar Navas, basına yaptığı açıklamada, ülkedeki gazetelerden El Comercio'nun şoförü ve iki muhabirinin bölgede en son pazartesi günü görüldüğünü belirtti.

Navas, kaçırılan kişilerin şu anda Kolombiya'da bulunduğunun değerlendirildiğini söyledi.

Bakan Navas, geçen hafta askerlere yönelik bombalı saldırının düzenlendiği Mataje bölgesi kırsalında kaçırılan muhabirler ve şoförü kurtarmak için iki ülkenin güvenlik güçlerince çalışma yürütüldüğü bilgisini paylaştı.

Kolombiya ve Ekvador basınında da olayın arkasında, bölgede varlık gösteren eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) militanlarının olduğununa yönelik haberler yer aldı.

Ekvador ve Kolombiya iki gün önce sınır bölgesinde güvenliğin artırılması için ortak çalışma yapılması amacıyla anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Ocak ayında bir polis merkezine bombalı araçla saldırı düzenlenen ve 28 kişinin yaralandığı bölgede 21 Mart'ta düzenlenen bombalı saldırıda da üç asker ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

Kolombiya'nın Ekvador'la sınırını oluşturan güney bölgesinde koka yetiştiriciliği ve kokain ticaretini kontrol eden birçok silahlı grup bulunuyor.