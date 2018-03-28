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Fransız basınından 'ye destek çağrısı

TSK'nın Afrin'de başarıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu'ndan rahatsızlık duyan Fransız basını, bölgede Türkiye'nin elinin güçlenmemesi için bitiyor yardım edelim çağrısında bulundu

Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:56
Fransız basınından YPG'ye destek çağrısı

Terör örgütü 'nın Suriye'deki uzantılarına karşı düzenlenen operasyonlar Amerika ve Avrupa'da büyük bir rahatsızlığa neden oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geri çekilmesi için açıklama üstüne açıklama yapan yetkililer önemsenmedi ve Afrin, /PKK işgalinden kurtarıldı. Ancak Türkiye'nin terörle mücadeledeki bu kararlılığı Fransız medyasını endişelendirmeyi sürdürüyor.

DOĞU'DAKİ DOSTLARA İHANETMİŞ

Ülkenin yüksek trajlı gazetelerinden yazarı Renaud Girard, "Doğu'da dostlarına ihanet eden Batı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

TÜRKİYE'YE KARŞI HAREKETE GEÇİN ÇAĞRISI

Zeytin Dalı Harekatı'nın sonuçlarını değerlendiren Girard, Türkiye'nin bölgede elini güçlendirmeye devam ettiğini Avrupa ülkelerinin artık bir şeyler yapması gerektiğini söyledi

OSMANLI GİBİ...

Türkiye'nin 1974 yılında düzenlediği Kıbrıs Harekatı'na da Avrupa ülkelerinin sessiz kaldığını ifade eden Fransız yazar, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı yaşanan sessizliğin bugün de sahnelendiğini belirtti.

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Fransız basınından YPG'ye destek çağrısı
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