Irak'ta Altunköprü Katliamı'nın 27. yılı

Kekük'ün Altunköprü kasabasındaki anıtın önünde düzenlenen anma törenine, 27 yıl önce kurşuna dizilerek öldürülen 100'de fazla Türkmen'in yakınları ile çok sayıda Kerküklü katıldı.

Irak Türkmen Cephesi Altunköprü Büro Sorumlusu Zade: Saddam Hüseyin döneminde Türkmenlerin verdiği varlık mücadelesi uğuruna canlarını feda eden 100'den fazla insanımızı rahmetle anıyoruz. Katliamda üç yakınını kaybeden Mithat: Katliamın üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen kalbimizde hala ağır bir acı ve derin bir sızı var.

100'DEN FAZLA İNSAN İNFAZ EDİLDİ

Irak Türkmen Cephesi Altunköprü Büro Sorumlusu Adnan Zade yaptığı açıklamada, "Saddam Hüseyin döneminde Türkmenlerin verdiği varlık mücadelesi uğuruna canlarını feda eden 100'den fazla insanımızı rahmetle anıyoruz.'' dedi.

Türkmenlerin bugün elde etikleri siyasi ve kültürel hakların arkasında verilen bu kurbanlar olduğunu söyleyen Zade, ''Bugün Irak'taki varlığımızı bu toprakların altında yatanlara borçluyuz. Onları unutmamız mümkün değil.'' diye konuştu.

Öte yandan söz konusu katliamda 3 yakınını kaybeden Esin Mithat isimli Kerküklü, "Katliamın üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen kalbimizde hala ağır bir acı ve derin bir sızı var.'' dedi.

ALTUNKÖPRÜ KATLİAMI'NDA BABASINI KAYBETTİĞİNİ BELİRTEN MURAT SAİB İSE ŞUNLARI SÖYLEDİ:

''Üzerinden yıllar geçse de sadece Türkmen oldukları için öldürülen bu insanlar unutulmayacaklar. Vatan ve bu topraklar uğruna ölümü göze alan bu insanların izinden gideceğiz ve onları örnek alacağız.''

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'e bağlı askerler 28 Mart 1991'de Kerkük'e bağlı Altunköprü kasabasında aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 102 Türkmeni infaz etmişti.