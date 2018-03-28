Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların sayımına başlandı

Mısır Devlet Televizyonunun haberine göre, Milli Seçim Kurulunun bir saat uzattığı (yerel saatle 22.00'ye kadar) oy verme işleminin sona erdiği belirtildi.

Sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımına başladığı, sayımın yarın tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

Mısırlı seçmenler, 26 Mart'ta başlayan seçimlerde ülke içinde 13 bin 687 sandıkta oy kullandı. 18 bin 678 yargı mensubunun denetlediği seçimlerde 103 bin memur görev yaptı.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) başta olmak üzere, ülkedeki muhalif parti ve grupların tamamına yakınının boykot ettiği seçimlere katılımın beklenenden az olduğu gözlendi.

Seçimi Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ilk turda ve yüksek bir oranla kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yurt dışında yaşayan seçmenler 16, 17 ve 18 Mart'ta sandık başına gitmişti.

Seçim sonuçlarının 2 Nisan'da açıklanması bekleniyor.