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’nın ’daki kampları görüntülendi

ordusunun, ’nın çekilmesinden sonra ’da geniş çaplı bir operasyon başlattığı, operasyon kapsamında PKK bayraklarının indirildiği bildiriliyor.

Giriş Tarihi: 28.3.2018
PKK’nın Sincar’daki kampları görüntülendi

Türkmeneli TV, terör örgütü 'nın Musul'a bağlı 'dan çekilmeden önce faaliyet gösterdiği kampları görüntüledi ve yayımladıkları haberde örgütün oradaki varlığı ve terörist sayısı hakkında çarpıcı bilgilere yer verdi. Kerkük merkezli kanalın Genel Müdürü Yalman Haceroğlu, "Amacımız, gerçekleri ortaya çıkarmak ve 'nin sözlerine inanmak istemeyen bazı lı yetkililere bunu göstermekti" dedi. Anadolu Ajansı'na konuşan Haceroğlu, söz konusu gazetecilik başarısını "milli görev ve gerçekleri kamuoyuna aktarma sorumluluğu" olarak nitelendirdi. Haceroğlu, "PKK'lı teröristler, Hanesur bölgesine çekildi" dedi.

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PKK’nın Sincar’daki kampları görüntülendi
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