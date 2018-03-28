PKK’nın Sincar’daki kampları görüntülendi

Türkmeneli TV, terör örgütü PKK'nın Musul'a bağlı Sincar'dan çekilmeden önce faaliyet gösterdiği kampları görüntüledi ve yayımladıkları haberde örgütün oradaki varlığı ve terörist sayısı hakkında çarpıcı bilgilere yer verdi. Kerkük merkezli kanalın Genel Müdürü Yalman Haceroğlu, "Amacımız, gerçekleri ortaya çıkarmak ve Türkiye'nin sözlerine inanmak istemeyen bazı Iraklı yetkililere bunu göstermekti" dedi. Anadolu Ajansı'na konuşan Haceroğlu, söz konusu gazetecilik başarısını "milli görev ve gerçekleri kamuoyuna aktarma sorumluluğu" olarak nitelendirdi. Haceroğlu, "PKK'lı teröristler, Hanesur bölgesine çekildi" dedi.

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