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'nın Sincar'daki varlığı devam ediyor

Irak'ta Musul'un Sincar ilçesinde yer alan Peşmerge Komutanlarından Kasım Şeşo, terör örgütü 'ya bağlı farklı isimler altında silahlı grupların bölgede varlık göstermeye devam ettiğini belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 17:34
PKK'nın Sincar'daki varlığı devam ediyor

Sincar ilçesi yakınlarında birlikleriyle konuşlanan Şeşo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "'ya bağlı silahlı gruplar, farklı isimler altında Şengal'de (Sincar) varlık göstermeye devam edip, ile dayanışma içerisindeler." ifadelerini kullandı.

Irak ordusunun Sincar ilçe merkezi ve Sinun kasabasında tam konuşlandığını söyleyen Şeşo, "Ancak PKK'ya bağlı silahlı grupların Şengal'i terk edip, etmeyeceği henüz net değil." diye konuştu.

Şeşo, "Şengal'de silahlı grupların sayısı binden fazla ve çoğunluğu bölgedeki Ezidilerden meydana geliyor. " dedi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, geçen Pazar günü AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15'inci Tugay'a bağlı birliklerin, Sincar ilçesi ve Sinun kasabasına geçip ağır silahlarla PKK'nın çekildiği bölgede konuşlandığını belirtmişti.

Terör örgütü PKK, 3 Ağustos 2014 tarihinde 'ın Sincar'daki Ezidilere saldırmasını bahane ederek bölgede varlık göstermeye başlamıştı.

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PKK'nın Sincar'daki varlığı devam ediyor
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