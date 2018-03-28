“Rakka halkı YPG’ye karşı isyan çıkardı”

Suriye'nin Rakka kentinde yaşayanların terör örgütü YPG milislerine karşı isyan başlattığı ortaya çıktı. İran haber ajansı Fars'a göre Rakka sakinleri, çatısını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) karşı silahlı isyan çıkardı. Fars ajansına konuşan kaynak, Batı Rakka'daki El-Mansureh yerleşimi ve yakınlarındaki bölgelerin sakinlerinin YPG militanlarıyla çatışmaya girdiğini, sivillerin YPG'ye ait birkaç üssü ateşe verdiğini aktardı. Her iki taraftan yaralıların olduğu ifade edildi. Çatışmaların, YPG'lilerin Bu Khamis aşireti reisi Beşir Hamdan el- Hasmar'ı gözaltına alması üzerine çıktığı kaydedildi. Aynı haberde ayrıca, yerel sakinler YPG'nin her bir aileden para talep ettiği vermeyenleri kovmakla tehdit ettiği kaydedildi.

'YPG YİNE İSİM DEĞİŞTİRDİ' İDDİASI

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'nin yine isim değiştirdiği iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde YPG milislerinin Rakka'da aldıkları karar ile Gelecek Suriye Partisi isimli yeni bir parti kurdukları görüldü. Söz konusu partide PKK paçavralarının yer almadığı belirtildi. Bölgeyi yakından takip eden kaynaklara göre YPG'ye yeni parti ve yeni isim önerisini ABD liderliğindeki koalisyon tavsiye etti. YPG'liler daha önce de yine ABD'nin önerisiyle Suriye Demokratik Güçleri'ni kurmuştu.