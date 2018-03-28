Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Rus kanalındaki bu görüntü Rumları çıldırttı

Rus kanalındaki bu görüntü Rumları çıldırttı

’nın devlet destekli televizyon ağı Russia Today, Rus ajan ve kızının İngiltere’de zehirlenmesiyle başlayan Moskova ile Batı ülkeleri arasında krizle ilgili, “Rus diplomatları sınır dışı etmeyen” ülkeler listesi yayınladı. Televizyon haberinde bayrağı ekrana geldi.

Giriş Tarihi: 28.3.2018 17:44 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 17:54
Rus kanalındaki bu görüntü Rumları çıldırttı

'Kıbrıs'ın karşısında bayrağını izleyen Rum ve Yunanlar, Rus televizyonuna onlarca protesto mesajı gönderdi. Rus televizyonu, KKTC bayrağına tepki gösteren Rum ve Yunanlara özür mesajıyla yanıt verdi. Televizyon, hatanın haber merkezine iletildiğini belirtti.

'BAYRAK KASITLI YAYINLANDI'

İngiltere'de faaliyet gösteren Rum ve Yunan lobi grubu 'Lobby for Cyprus' üyeleri, Twitter mesajlarında hatanın kasıtlı yapıldığını savunarak, "Kimse fark etmeyecek sandılar, Rus televizyonu bizim zekâmızla dalga geçiyor. Yaptıklarından utanmaları gerekir" ifadelerini kullandı. Rus televizyonundaki KKTC bayrağı ve gelen tepkiler, Rum medyasında da yer buldu.

AB'nin yeni güvenlik hamlesi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rus kanalındaki bu görüntü Rumları çıldırttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN