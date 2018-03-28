Rus kanalındaki bu görüntü Rumları çıldırttı

'Kıbrıs'ın karşısında KKTC bayrağını izleyen Rum ve Yunanlar, Rus televizyonuna onlarca protesto mesajı gönderdi. Rus televizyonu, KKTC bayrağına tepki gösteren Rum ve Yunanlara özür mesajıyla yanıt verdi. Televizyon, hatanın haber merkezine iletildiğini belirtti.



'BAYRAK KASITLI YAYINLANDI'

İngiltere'de faaliyet gösteren Rum ve Yunan lobi grubu 'Lobby for Cyprus' üyeleri, Twitter mesajlarında hatanın kasıtlı yapıldığını savunarak, "Kimse fark etmeyecek sandılar, Rus televizyonu bizim zekâmızla dalga geçiyor. Yaptıklarından utanmaları gerekir" ifadelerini kullandı. Rus televizyonundaki KKTC bayrağı ve gelen tepkiler, Rum medyasında da yer buldu.