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Son dakika gelişmesi: , vurmak için i kurudu!

Şefi, " ları sırasında canlı ateş kullanmaya yetkili 100 dan oluşan bir kuruyoruz" dedi ve bu rakamı artırmayı planladıklarını belirtti.

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 00:01 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 00:04
Son dakika gelişmesi: İsrail, Filistinlileri vurmak için keskin nişancı timi kurudu!

() yerel basına verdiği demeçte, 'in Şeridi'nde yaklaşan kitlesel ların öncesinde anında ateş etmeye yetkili bir görev gücü oluşturduğunu söyledi. Filistinlilere herhangi şekilde sınır çiti üzerinden geçişe izin verilmeyeceği uyarısında bulundu.
Mitinglerin Cuma günü başlaması bekleniyor ve İsrail Savunma Güçleri (IDF) en kötü durumdan vazgeçmeye hazır olduğunu söylüyor.

Ynet haber bülteninin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot Eisenkot, "Tüm askeri birliklerden, özellikle de özel kuvvetlerden çağrılan 100'den fazla keskin nişancıyı konuşlandırdık" dedi. "Eğer hayatlar tehlikede ise, ateş açma izni vardır." dedi.

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Son dakika gelişmesi: İsrail, Filistinlileri vurmak için keskin nişancı timi kurudu!
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