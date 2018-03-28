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", kafayı 'a takmış durumda"

Başkanı Donald 'ın, vergi, antitröst ile rekabet yasaları kapsamında e-ticaret devi 'un "peşine düştüğü" iddia edildi. ABD'li yayın kuruluşu Axios'un Trump'a yakın 5 farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump'ın, dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketlerinden biri olan Amazon'un faaliyetleriyle yakından ilgilenmeye başladı. İddianın ardından Amazon hisseleri yüzde 7,3 düşerken, şirketin piyasa değerinden 54 milyar dolar silindi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 22:01
Trump, kafayı Amazon'a takmış durumda

Haberde, 'a yakın kaynakların Başkan hakkında "'a kafayı takmış durumda. Antitröst ve rekabet yasaları kapsamında Amazon'un peşine düşme yollarını merak ediyor." ifadelerini kullandığına yer verildi.

Amazon'un ülkede küçük ve orta ölçekli işletmelerle perakende firmalarını piyasanın dışına itmesi konusunda Trump'ın "endişeli" olduğu kaydedilirken, Amazon'un vergi faaliyetleri ve posta hizmetleri konusunda da araştırılması gerektiğini söylediği bildirildi.

TRUMP UYARILARA KULAK ASMIYOR

Öte yandan, haberde, Trump'a yakın kaynakların ise, Amazon sayesinde posta hizmeti veren kuruluşların gelirlerini artırdığı, ekonomiye daha büyük katkıda bulunduğu ve ülke genelinde daha geniş hizmet vermeye başladığına dikkat çektikleri ve bu hususlar hakkında Trump'a defalarca uyarılarda bulundukları belirtildi.

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PİYASA DEĞERİNDEN 54 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ

Trump'ın, Amazon'un "peşine düştüğü" iddiasının ardından, şirketin hisseleri salı günü sert düşüş gösterirken, firmanın piyasa değerinde de büyük kayıp görüldü.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, TSİ 18.20'de Amazon'un hisse başına değeri 1387 dolara kadar gerilerken yüzde 7,3 düşüş kaydetti.

Dünkü kapanışta yaklaşık 724 milyar dolar olan Amazon'un piyasa değeri, söz konusu saat itibarıyla 670 milyar dolara geriledi.

Böylece, piyasa değerinden 54 milyar dolar silinen Amazon, dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketleri arasında da 'un altına düşerek üçüncülüğe geriledi.

TRUMP ABD MEDYASINDA ALAY KONUSU OLDU!

Amazon'un piyasa değeri Microsoft'u en son 20 Mart tarihinde geride bırakmıştı.

Amazon hisselerinin yaklaşık yüzde 17'sine sahip olan Bezos'un toplam varlığı da söz konusu saatte 9 milyar dolar azalarak yaklaşık 115 milyar dolara geriledi.

Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesi"nde zirvede yer alan Bezos'un varlığı, Microsoft kurucusu 'in yaklaşık 25 milyar dolar üzerinde bulunuyor.

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"Trump, kafayı Amazon'a takmış durumda"
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