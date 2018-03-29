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13 bin yıllık bulundu

Kanada'nın batısında yer alan 'nda bulunan izlerin, 'daki en eski ayak izleri olduğu düşünülüyor. Adada 13 bin yıllık olduğu tahmin edilen 29 farklı bulundu

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 11:51 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 11:59
13 bin yıllık ayak izi bulundu

'nda bulunan izler, 'daki en eski insan ayak izleri oldu. Kanada'nın batısındaki Calvert Adası'nda insanlara ait 13 bin yılık ayak izleri bulundu. "PLOS-ONE" dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, araştırmacılar, British Columbia eyaletine bağlı Calvert Adası'nın sahilinde 29 insan keşfetti.

BİTKİ FOSİLİ VE TORTU ARARKEN...

Buz devrinde deniz seviyesinin 180-270 santimetre daha düşük olduğu Calvert Adası'nda bitki fosilleri ve tortuları arayan bilim insanları, 11 bin 700 yıl önce biten son buz devrine ait 3 farklı boyutta ayak izleri buldu.

İki yetişkin kadına ve bir çocuğa ait olduğu tespit edilen izler, Kuzey Amerika'da bulunan, insana ait en eski ayak izleri oldu.

Keşfin, bölgede bu zamana ait kısıtlı arkeolojik bulguları zenginleştirerek Kuzey Amerika'daki insan varlığına dair çalışmalara ışık tutması bekleniyor.

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13 bin yıllık ayak izi bulundu
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