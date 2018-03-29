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'nden şaşırtan 'Trump' açıklaması

ABD Başkanı , 'Yakın zamanda 'den çekileceğiz. Biraz da başkaları ilgilensin" açıklamasında bulundu. Trump'ın açıklamasına ABD 'ndan dikkat çeken bir yanıt geldi. Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Trump'ın açıklamalarına dair bilgilerinin olmadığı" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 29.3.2018 23:16 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 23:24
ABD Dışişleri'nden şaşırtan 'Trump' açıklaması

ABD Başkanı , Ohio eyaletinde ekonomi ile ilgili konuşmasının bir yerinde sözü ABD'nin 'deki harcamalarına getirdi.

Trump, "Suriye'den çok yakında çıkacağız. Çok yakında. (Bölgedeki) Diğer insanlar artık onunla ilgilensinler. 'Halifelik' diye adlandırdıkları şeyi yüzde 100 bitireceğiz. ('ın elinden) Hepsini geri alacağız." değerlendirmesini yaptı.

DIŞİŞLERİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

ABD Sözcüsü Heather Nauert: "Başkan Trump'ın açıklamasını görmedim. Ancak genel anlamda bu ABD yönetimi Suriye'ye daha çok yardım edecek ortaklara bakıyor. Diğer ülkelerin daha çok yardım etmesini istiyoruz. ABD uzun zamandır Suriye'deki çabaların başını çekiyor. Biz başka ülkelerin de yardım etmesini istiyoruz ki bu ağır yükü sürekli olarak biz taşımayalım" dedi.

Ancak Nauert "Trump'ın açıklaması ABD'nin Suriye'yi Ruslara bırakacağı anlamına gelmiyor mu?" şeklindeki soruyu ise yanıtlamadı.

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ABD Dışişleri'nden şaşırtan 'Trump' açıklaması
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