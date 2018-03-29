Almanya’da polise casusluk yetkileri

Almanya
'nın Bavyera eyaleti, yeni bir yasa tasarısı ile polis güçlerine casusluk yetkileri vermeyi planlıyor. Mayıs ayında eyalet parlamentosunun onayına sunulacak yasa tasarısı, 1945'ten bu yana polise verilen en geniş yetkileri kapsadığı, vatandaşların temel haklarını herhangi bir tehlike söz konusu olmadan dahi elinden alabileceği gerekçesiyle birçok kesim tarafından ağır bir şekilde eleştiriliyor. Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) tarafından hazırlanan yasa tasarısına göre polis güçleri kesin bir şüphe şartı olmadan insanları arayabilecek, telefonlarını dinleyebilecek, bilgisayarlarındaki bilgileri ve online verilerini inceleyebilecek ve hatta gizli soruşturmacılar görevlendirebilecek. Polis aynı zamanda tüm bulguları istihbarat kurumları ile paylaşabilecek. Devriye görevindeki polisler el bombası ve diğer patlayıcılar da kullanabilecek. Bu durum Bavyera polis sendikasının da tepkisini çekti. Sendika yaptığı açıklamada yasanın "fazla şiddetli" olduğunu belirtti. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann yasanın eyaleti, suçlulara ve teröristlere karşı savaşında daha güçlü hale getireceğini savunurken, muhalif Yeşiller partisi ise yasaya karşı dava açtı.