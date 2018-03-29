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Fas'ta operasyonu

Geçen ay Fes kentinde düzenlenen operasyonla çökertilen 4 kişilk terör hücresi ile bağlantısı olduğu belirlenen üyesi iki kişiinin güvenlik güçlerince yakalandığı bildirildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 16:36 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 16:36
Fas'ta DEAŞ operasyonu

Fas'ta, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü üyesi 2 kişinin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçen ay Fes kentinde düzenlenen operasyonla çökertilen 4 kişilik terör hücresi ile bağlantılı olduğu belirtilen DEAŞ üyesi 2 kişinin güvenlik güçlerince yakalandığı belirtildi.

OPESAYONDA ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, örgütsel dokümanlar ile bir takım silahların da ele geçirildiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, soruşturmanın devam ettiği ve sorgusu tamamlanan şüphelilerin savcılığa sevk edileceği kaydedildi.

Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit, Meclis İçişleri Komitesi'ne dün yaptığı açıklamada, 2017 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda Fas ile komşu ülkeleri tehdit eden 10 terör hücresinin çökertildiğini duyurmuştu.

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Fas'ta DEAŞ operasyonu
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