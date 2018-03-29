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Le Drian'dan açıklaması

Jean-Yves Le Drian katıldığı radyo programında hakkında açıklamalarda bulundu. Le Diran, İran'ın Husilere silah tedarik ettiğini ileri sürdü.

Giriş Tarihi: 29.3.2018 15:39
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'dan İran açıklaması

Le Drian, RTL radyosunda katıldığı programda 'ın Husilere silah tedarik ettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Le Drian, "Yemen'de bir sorun var bu da siyasi sürecin henüz başlamamış olması. , İran'ın silah temin ettiği Husiler tarafından düzenli olarak saldırıya uğradığını düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Le Drian, pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada da Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırılarını kınamış ve bu saldırıların Suudi Arabistan'ın güvenliğine tehdit oluşturduğunu ifade etmişti.

2016'DA HUSİLERE SİLAH GÖNDERİLDİ

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2016'da Yemen'in El-Hudeyde vilayetindeki Es-Salif Limanı'na doğru hareket eden ve Husilere silah taşıdığı tespit edilen iki İran botuna el koymuştu.

Yemen'de meşru hükümet güçlerine karşı savaşan Husilerin Riyad'a fırlattığı balistik füzeler havada imha edilmişti.

Ülkede darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'dan İran açıklaması
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