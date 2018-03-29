Fransa'da terörü övmeye bir gözaltı daha

Geçen hafta bir markete düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden kasabın mesleğine vurgu yaparak, öldürülmesinin adaletin tecellisi olduğu şeklinde sosyal medya üzerinde paylaşım yapan bir kişi gözaltına alındı. Fransa 'da geçen hafta bir markete düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden kasabın mesleğine vurgu yaparak, öldürülmesinin adaletin tecellisi olduğu şeklinde sosyal medya üzerinde paylaşım yapan bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Fransız basınında yer alan haberde, ülkenin güneybatısındaki Saint-Gaudens kentinde yaşayan vejeteryan bir kadının, Facebook üzerinde paylaştığı bir mesaj nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.

TERÖR EYLEMİ İÇİN "ADALETİN TECELLİ ETTİĞİNİ" SÖYLEDİ

Haberde, geçen hafta Trebes kentinde bir süpermarkete düzenlenen saldırıda öldürülen ve markette kasap olarak çalışan kişinin ölümüne dair paylaşımda bulunan kişinin, "Ne yani, bir katilin bir terörist tarafından öldürülmesi sizi şoke mi ediyor? Beni değil. Onun için hiç bir sempati beslemiyor ve hatta adaletin tecelli ettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandığı belirtildi.

MESAJI PAYLAŞTIKTAN KISA SÜRE SONRA SİLDİ

Mesajın paylaşılmasından sonra tepkiler üzerine kısa sürede silindiği belirtilen haberde, internet izleme ve takip görevini yürüten jandarma biriminin harekete geçerek, hayvan haklarını koruma faaliyetleriyle bilinen kadını gözaltına aldığı kaydedildi.

Olay üzerine Saint-Gaudens savcılığının "terörü övme suçundan" soruşturma açtığı kadın, acil yargılama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

GEÇEN HAFTA TERÖRÜ ÖVEN BİR KİŞİYE DE 7 YIL HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Fransa'da önceki gün de, Twitter'da "Macron'un bir seçmeni daha azaldı" şeklinde mesaj yayınlayan siyasetçi Stephane Poussier'e mahkeme tarafından, "terörü övmek suçundan" bir yıl hapis ve 7 yıl vatandaşlık haklarından men cezası verilmişti.

Trebes ve Carcassonne kentlerinde, Radouane Lakdim isimli terörist tarafından düzenlenen ve DEAŞ tarafından üstlenilen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.