Irak'ta DEAŞ'ın kurduğu pusuda 5 asker öldü

Irak 'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ 'ın kurduğu pusuda 5 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sınır güvenlik biriminde görevli Yüzbaşı Seyfeddin eş-Şemri, asker üniforması giyen DEAŞ'lı teröristlerin Musul kazası ile Telafer'e bağlı Rabia nahiyesi arasındaki yola sahte kontrol noktası kurarak pusuya düşürdükleri 5 askeri öldürdüklerini ifade etti.

ASKERLERİN EŞYA VE MÜHİMMATLARINI YAĞMALIYORLAR

Şemri, askerlere ait eşya ve mühimmatı yağmalayan teröristlerin kaçtığını aktardı. Öte yandan Ninova Operasyonlar Komutası'nda görevli Albay Ahmed el-Ceburi de örgütün son zamanlarda düzenledikleri saldırılarda bu taktiği kullandığını belirtti.

Son haftalarda bu şekilde kurulan pusular nedeniyle büyük kayıp verildiğini kaydeden Ceburi, söz konusu eylem tarzının önüne geçilmesi için çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 18 Aralık 2017'de yaptığı açıklamayla "DEAŞ'ın Irak topraklarında tamamen temizlendiğini" duyurmuştu. Irak'ta ele geçirdiği bölgelerden püskürtülen örgüt, zaman zaman ülkenin bazı yerlerinde güvenlik güçlerine pusu kurarak saldırılarda bulunuyor.