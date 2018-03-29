Japonya'dan Kuzey Kore'ye zirve teklifi

Japon Asahi gazetesinin ismini vermediği Kuzey Koreli kaynağa ve bazı belgelere dayandırdığı haberine göre Kuzey Kore hükümeti, iktidardaki Kore İşçi Partisi liderlerine Japonya ile bir zirve olasılığına ilişkin bilgi verdi. Gazete haberinde, "Japon hükümeti, Chongryon adıyla bilinen Japonya'daki Koreliler derneği aracılığıyla bir liderler zirvesine ev sahipliği yapma isteğini dile getirdi" denildi. Chongryon, Pyongyang'ın Japonya'daki fiili büyükelçiliği gibi görülüyor.

JAPON HÜKÜMETİ'NDEN HENÜZ BİR AÇIKLAMA YOK

Japon hükümeti ise, Kuzey Kore ile temas halinde olduğunu belirtti ancak haber hakkında özel bir açıklama yapmadı. Chongryon sözcüsü de gazete haberi hakkında yorum yapmak istemedi.

JAPONYA, KUZEY KORE AJANLARI TARAFINDAN KAÇIRILAN VATANDAŞLARI HAKKINDA GÖRÜŞMEK İÇİN ZİRVE İSTİYOR

Bir Japon hükümet kaynağı, Mart ayı ortasında Reuters'a yaptığı açıklamada Japonya'nın onlarca yıl önce Kuzey Kore ajanları tarafından kaçırılan Japon vatandaşları konusunu görüşmek üzere Başbakan Shinzo Abe ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında bir zirve düşünüldüğünü söylemişti.

Asahi, Kim yönetiminin işçi partisi liderlerine yaptığı açıklamada Güney Kore, ABD, Çin, Japonya ve Rusya ile ikili diplomatik temas planlarını açıkladığını bildirdi.

Kim, 2011'de göreve gelmesinden bu yana ilk yurt dışı ziyaretini yaparak bu hafta Çin'de Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Kim'in Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve ABD Başkanı Donald Trump ile Nisan ve Mayıs ayında zirve toplantıları yapması planlanıyor.

Asahi, Japonya-Kuzey Kore zirve toplantısının Haziran ayı başında olabileceğini de ifade etti.