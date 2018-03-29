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'da çoban ve çiftçiler birbirine girdi

ülkesi 'nın Zamhara eyaletinde çoban ve çiftçiler arasında çıkan da 15 kişi hayatını kaybetti

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 17:20
Nijerya'da çoban ve çiftçiler birbirine girdi
Zamfara eyaletinde çoban ve çiftçiler arasında çıkan da 15 kişi hayatını kaybetti. ülkesi 'nın kuzeybatısında çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmada 15 kişi öldü.

Bölge polis sözcüsü Mohammed Shehu,Zamfara eyaletine bağlı Bawon-Daji köyündeki çatışmada 15 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

ÇATIŞMADA ÇOK SAYIDA BÜYÜKBAŞ HAYVAN DA TELEF OLDU

Shehu, çatışmada çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğunu kaydetti. Yaralıların tedavi altında olduğunu aktaran Shehu, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini bildirdi.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

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Nijerya'da çoban ve çiftçiler birbirine girdi
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