ÖSO, Afrin’de insanlık dersi verdi

İki yıl önce terör örgütü YPG
/PKK
tarafından öldürülen savaşçıları Afrin merkezinde TIR üzerinde teşhir edilen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO
) bileşenlerinden Şam Cephesi, ilçeye insani yardımda bulunarak insanlık dersi verdi. Grubun Afrin'deki komutanlarından Ebu Ahmet Nur, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "PKK'lılar 2 yıl önce silah arkadaşlarımızı katletti ve vahşice burada sergiledi. Ancak biz onlar gibi değiliz. İntikam peşinde değiliz. Önemli olan Afrin'dekilerin huzur içinde yaşaması" dedi. ÖSO savaşçılarının naaşları, Zeytin Dalı Harekâtı'nda teröristlerden kurtarılan Küçük Meydan köyünde 25 Mart'ta bulunarak ailelerine teslim edilmişti.