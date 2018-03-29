“PKK hâlâ Sincar’da”

Irak'ın Sincar
ilçesi yakınlarında birlikleriyle konuşlanan Peşmerge komutanlarından Kasım Şeşo, PKK
'nın bölgede varlık göstermeye devam ettiğini belirtti. Şeşo, yaptığı açıklamada, "PKK'ya bağlı silahlı gruplar, Şengal'de (Sincar) varlık göstermeye devam edip, Haşdi Şabi ile dayanışma içindeler" ifadelerini kullandı. Irak ordusunun da Sincar şehir merkezi ve Sinun kasabasında tam konuşlandığını söyleyen Şeşo, "Ancak PKK'ya bağlı silahlı grupların Şengal'i terk edip, etmeyeceği henüz net değil" diye konuştu.