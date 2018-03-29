Prens Selman'dan imaj değişikliği

Veliaht Prens, Amerika'daki temasları kapsamında Mike Bloomberg ile kahve içmeye gitti. Mike Bloomberg dünyanın en zengin 8. kişisi.

TAKIM ELBİSE GİYİNMEYE BAŞLADI

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Amerika'daki temasları sürüyor. Ortadoğu'daki sorunları çözerek bölgeyi yeni bir Avrupa yapacağını savunan Selman, imaj değişikliğine de başladı.

New York'taki temaslarında takım elbise giymeye başlayan Prens, dünyanın en zengin 8. kişisi olarak bilinen Mike Bloomberg ile bir araya geldi.

KORUMALAR KAPIDA KALDI

Birlikte Starbucks'a giden ikili için caddede güvenlik önlemleri alındı. Kahvelerin ücretini ödeyen taraf ise Mike Bloomberg oldu. Selman ile Bloomberg, kahvelerini yudumlayarak bir süre sohbet etti.