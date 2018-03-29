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Rus Dışişleri: Türkiye 'Skripal vakası'nda sorumlu davrandı

Sözcüsü Mariya Zaharova, ile çeşitli ortaklıklar konusunda müzakere aşamasında olan pek çok ülkenin aksine, Türkiye'nin, 'Skripal vakası' gerekçesiyle 'yle dayanışma adına Rus diplomatları sınırdışı etme kararı almamış olmasına ilişkin olarak, 'Bu sorumlu bir davranış' ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 29.3.2018 16:12 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 17:05
Rus Dışişleri: Türkiye 'Skripal vakası'nda sorumlu davrandı

Zaharova'ya, düzenlediği basın toplantısında, İngiliz istihbaratına bilgi satan eski bir Rus ajanın topraklarında sinir gazı ile zehirlenmesini gerekçe gösterip Londra'nın dayanışma çağrısı ile bazı Rus diplomatları sınırdışı etme kararı alan ülkeler hakkında bir soru yöneltildi.

Rus Dışişleri bu ülkeler için, "Londra ve Washington'ın baskılarına boyun eğerek büyük bir hata yapıyorlar" dedi.

Zaharova, çeşitli ortaklıklar konusunda Brüksel ile müzakere aşamasında olan Ukrayna ve Moldova gibi ülkelerin aksine Türkiye'nin Rus diplomatları ülkeden gönderme kararı almamış olmasına ilişkin bir soru karşısındaysa şunları söyledi: "(D ve İngiltere'den gelen) bu baskıya boyun eğmeyip Rusya karşıtı yaptırım kararları almayan ülkelerse hem Rusya ile ikili ilişkileri bakımından hem de uluslararası hukuk bakımından sorumlu davrandılar."

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Rus Dışişleri: Türkiye 'Skripal vakası'nda sorumlu davrandı
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