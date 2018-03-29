Rus Dışişleri: Türkiye 'Skripal vakası'nda sorumlu davrandı

Zaharova'ya, düzenlediği basın toplantısında, İngiliz istihbaratına bilgi satan eski bir Rus ajanın İngiltere topraklarında sinir gazı ile zehirlenmesini gerekçe gösterip Londra'nın dayanışma çağrısı ile bazı Rus diplomatları sınırdışı etme kararı alan ülkeler hakkında bir soru yöneltildi.

Rus Dışişleri bu ülkeler için, "Londra ve Washington'ın baskılarına boyun eğerek büyük bir hata yapıyorlar" dedi.

Zaharova, çeşitli ortaklıklar konusunda Brüksel ile müzakere aşamasında olan Ukrayna ve Moldova gibi ülkelerin aksine Türkiye'nin Rus diplomatları ülkeden gönderme kararı almamış olmasına ilişkin bir soru karşısındaysa şunları söyledi: "(ABD ve İngiltere'den gelen) bu baskıya boyun eğmeyip Rusya karşıtı yaptırım kararları almayan ülkelerse hem Rusya ile ikili ilişkileri bakımından hem de uluslararası hukuk bakımından sorumlu davrandılar."