Son Dakika: Mısır'da darbeci Sisi yeniden Cumhurbaşkanı seçildi!

Son Dakika Haberi: Mısır'da 2014 yılında Muhammed Mursi yönetimine darbe yaparak yönetimi gayrı meşru bir şekilde ele geçiren darbeci Sisi, tek aday olarak girdiği seçimlerde %90'dan fazla oy alarak yeniden seçildi.
Giriş Tarihi: 29.3.2018 12:29Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 12:30
Ülkenin resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde 60 milyon kayıtlı seçmenden yaklaşık 23 milyonu oy kullandı.
Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçiminde 3 gün süren oy verme işleminin dün sona ermişti.