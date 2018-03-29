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Son Dakika: 'da darbeci Sisi yeniden seçildi!

Son Dakika Haberi: 'da 2014 yılında yönetimine darbe yaparak yönetimi gayrı meşru bir şekilde ele geçiren darbeci Sisi, tek aday olarak girdiği lerde %90'dan fazla oy alarak yeniden seçildi.

Giriş Tarihi: 29.3.2018 12:29 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 12:30
Son Dakika: Mısır'da darbeci Sisi yeniden Cumhurbaşkanı seçildi!

Ülkenin resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, cumhurbaşkanlığı inde 60 milyon kayıtlı seçmenden yaklaşık 23 milyonu oy kullandı.

'da cumhurbaşkanlığı seçiminde 3 gün süren oy verme işleminin dün sona ermişti.

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Son Dakika: Mısır'da darbeci Sisi yeniden Cumhurbaşkanı seçildi!
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