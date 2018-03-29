Trump Amazon'un peşini bırakmıyor

ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir yakın çevresine dayandırılarak verilen Amazon'un faaliyetlerine ilişkin hamle yapacağı iddialarına bizzat açıklık getirdi.

Antitröst ve rekabet yasaları kapsamında Amazon'un peşine düşme yollarını aradığı söylenen Donald Trump, bugün Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Trump, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı.

Böylelikle, Amazon'un ülkede küçük ve orta ölçekli işletmelerle perakende firmalarını piyasanın dışına itmesi konusunda Trump'ın "endişeli" olduğu söylentileri ve Amazon'un vergi faaliyetleri ve posta hizmetleri konusunda da araştırılması gerektiği vurgusu onaylanmış oldu.

Donald Trump, şirketin kurucusu ve 118 milyar dolar ile dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu The Washington Post gazetesini de siyasi silah gibi kullandığını düşündüğü belirtiliyor.

Trump'ın, Amazon'un "peşine düştüğü" iddiasının ardından, şirket hisseleri salı günü sert düşüş kaydederek yüzde 7.3 erimiş ve hisse başına değeri 1387 dolara kadar gerileyerek piyasa değerinden 54 milyar kaybetmesine neden olmuştu. Jeff Bezos da aynı gün servetinden 5.2 milyar dolar kaybetmişti.

Bir ara 724 milyar dolara dek çıkan Amazon'un piyasa değeri, bugün 692 milyar dolar civarında ve yeniden Microsoft'un üzerinde 2. sırada.