Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Trump, Güney Kore ile ticaret anlaşmasını bir süreliğine askıya alabilir

Trump, ile ticaret anlaşmasını bir süreliğine askıya alabilir

Başkanı , " ile ticaret anlaşmasını, ile uzlaşmaya varana kadar bekletebilirim." dedi. Trump, Ohio'da yaptığı konuşmada, bu hafta içinde imzalanacağı açıklanan yeni ABD-Güney Kore Ticaret Anlaşması'nın Amerikan çelik ve otomotiv sektörlerine büyük faydası olacağına işaret ederek, "Bu hafta, Güney Kore ile mükemmel bir anlaşmayı güvenceye aldık." ifadesini kullandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 23:44 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 03:07
Trump, Güney Kore ile ticaret anlaşmasını bir süreliğine askıya alabilir

Buna karşın söz konusu anlaşmayı askıda tutabileceğini belirten Trump, şunları söyledi:

" ile ticaret anlaşmasını, ile uzlaşmaya varana kadar bekletebilirim. Bunu herkes anlıyor mu? Bunu neden yaptığımı biliyorsunuz, değil mi? Çünkü bu anlaşma çok güçlü bir kart ve ben herkesin adil muamele görmesini garantilemek istiyorum. Kuzey Kore ile gayet güzel şekilde ilerliyoruz. Neler olacağını göreceğiz."

Trump yönetiminden kıdemli yetkililer, hafta başında yaptıkları açıklamada, Güney Kore ile müzakere edilen yeni ticaret anlaşmasının bu hafta içinde imzalanabileceğini belirtmişti.

GÜNEY KORE, ABD'YE UYGULADIĞI KOTAYI ARTTIRMIŞTI

Yeni anlaşma kapsamında Güney Kore'nin Amerikalı otomobil üreticilerine uyguladığı mevcut kotayı 25 binden 50 bine çıkararak, Ford ve General Motors marka araçların ülkeye ithal edilmesini kolaylaştıracağı bildirilmişti.

Trump'tan öğretmenleri şok eden teklif!

Güney Kore'nin 'ye yönelik çelik ithalatını yaklaşık yüzde 30 azaltmasını öngören anlaşmanın, ülkenin Trump yönetiminin bir süre önce hayata geçirdiği çelik ve alüminyum tarifelerinden süresiz olarak muaf tutulmasını sağlayacağı kaydedilmişti.

Çin’den ABD’ye ticaret savaşı uyarısı
Rusya ve Batılı ülkeler arasındaki ajan krizi: Novichok zehri dünyanın en tehlikelisi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump, Güney Kore ile ticaret anlaşmasını bir süreliğine askıya alabilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN