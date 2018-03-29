Trump’a anayasayı ihlalden dava yolu

ABD Başkanı Donald Trump
'a anayasa
yı ihlal ettiği gerekçesiyle dava yolu açıldı. Maryland eyaleti yargıcı Peter Messitte, Trump'ın "yabancı ülkelerden hediye aldığı" iddiasıyla başlatılan dava sürecinin kısmen devam etmesine izin verdi. Kararında doğrudan "Trump'ın yabancı ülkelerden hediye almak yoluyla ek gelir sağladığı" iddiasına hiç değinmeyen yargıç, sadece Trump Uluslararası Oteli ile ilgili iddiaların davaya konu edileceğine işaret etti. Maryland ve Washington DC savcılarının iddialarına göre Trump anayasadaki yabancı devlet ve eyaletlerden gelir sağlanamaz maddesini ihlal etti.