YPG terörüne ABD’den parti kılıfı

Terör örgütü YPG
/PKK
işgalindeki alanlarda ABD
'nin girişimiyle, Arap kesimlerin de içinde gösterildiği Suriye
'nin Geleceği partisi adlı bir oluşum meydana getirildi. Anadolu Ajansı'nın Haseke'deki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, ABD, YPG/PKK işgalindeki Haseke'de önceki gün düzenlenen bir kongreyle Suriye'nin Geleceği isimli yeni bir sözde siyasi parti kurulmasına ön ayak oldu. ABD dışişleri, istihbarat ve ordu yetkililerinin son haftalardaki ziyaretlerinde YPG/PKK'yla görüşmeleri, yeni oluşum üzerinde yoğunlaştı. "Parti" başkanlığına iç savaştan önce iktidardaki Baas Partisi'nin Menbiç teşkilatı üyelerinden İbrahim Katfan getirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı
sözcülerinden Heather Nauert, yeni oluşumla ilgili soruyu, "BMGK 2254 kararıyla uyumlu herhangi bir partiyi Suriye'deki korkunç durumu sona erdirecek siyasi bir çözüm olması açısından destekleriz" şeklinde yanıtlamıştı. "Gelecek Partisi PYD'nin parçası mı?" sorusuna ise Nauert, "Benim anladığım, bu çok etnikli ve bölgede yaşayan insanları temsil ediyor" cevabını vermişti. KUZEY ODAKLI
Suriye'nin Geleceği'nin 81 sandalyeden oluşan yürütme kurulunda ise örgütün halen ya da bir dönem işgal ettiği Deyr Ez Zor, Rakka, Aynularab (Kobani), Tel Ebyad, Menbiç, Afrin ve Şehba'nın yanı sıra varlık göstermediği İdlib ve Halep'ten üyeler gösteriliyor. İlgi uyandıran bir diğer unsur da kongrede kullanılan afiş ve pankartlardaki "Çok renkli, ademi merkeziyetçi" sloganları oldu. Söz konusu sloganlar yerel kaynaklar tarafından, YPG/PKK'nın federasyon talebini geçici olarak geri çektiği ve Esad rejimi ile müzakere masasına oturma hazırlığı yaptığı şeklinde yorumlandı. Buna rağmen yürütme kurulu üyelerinin yalnızca YPG/PKK'nın hedef bölgesi olan kuzey Suriye'den seçildiği görüldü. Bu arada Washington Times gazetesinde yayımlanan ve "ABD-Türkiye ilişkilerindeki kriz"in irdelendiği makalede, ABD'nin, Türkiye ile ilişkisini mutlaka onarması gereğinin altı çizildi.