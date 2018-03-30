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sinde sosyal medya kontrolü

Başkanı , ülkeye giriş ve göçmenlik statüsü başvurularında sosyal medya hesaplarını inceleme kararı aldı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 09:12 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 09:27
ABD vizesinde sosyal medya kontrolü
Dışişleri Bakanlığı tarafından Federal kayıtlara yollanan belgelere göre, "güvenlik incelemelerini" arttırmak için ülkeye giriş yapmak isteyenlerin sosyal medya hesapları da detaylı incelenecek

Bakanlık tarafından Federal kayıtlara yollanan belgelere göre "güvenlik incelemelerini" arttırmak için ülkeye giriş yapmak isteyenlerin sosyal medya hesaplarının da detaylı incelenmesi gerektiğini kaydetti.

HER YIL YAKLAŞIK 15 MİLYON KİŞİYE UYGULANACAK

Bakanlık sunduğu belgede sosyal medya hesaplarının incelenmesi planının her yıl için yaklaşık 15 milyon kişiye uygulanacağını belirtti. ABD İdari ve Bütçe Ofisinin onayını bekleyen teklif, sosyal medya hesaplarının yanı sıra başvuru yapanların son 5 yıl içerisinde kullandıkları telefon numaralarını, email adresleri ve farklı ülkelere yaptıkları yolculukların belgelerini de başvuru belgelerinin içine dahil edilmesini kapsıyor.

DİPLOMATİK VE RESMİ VİZE BAŞVURULARINDA UYGULANMAYACAK

Dışişleri Bakanlığı tarafından sunulan teklifin diplomatik ve resmi başvurularına uygulanmayacağı kaydedildi. Vize başvurularıyla ilgili getirilmesi planlanan yeni "güvenlik incelemelerinin" cuma gününden itibaren 60 gün sonra uygulamaya konulacak.

ABD Başkanı , göreve geldikten sonra ABD'ye yapılan girişler konusunda ekstra önlemler alacaklarını belirtmişti.

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ABD vizesinde sosyal medya kontrolü
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