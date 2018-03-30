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’nin yeni veri yasası ABD’li teknoloji şirketlerini zorlayacak

Avrupa Birliği’nin çıkardığı yeni bir veri yasası D’li şirketlerin toplam cirosunun yüzde 4.0'üne kadar ceza kesebilecek.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 16:44
AB’nin yeni veri yasası ABD’li teknoloji şirketlerini zorlayacak

CNBC'de yer alan here göre Genel Veri Koruma Yasası (GDPR – General Data Protection Regulation) 25 Mayıs'ta yürürlüğe girecek ve hem Avrupa Birliği'nde merkezi olan şirketleri hem de AB'de faliyeti ve müşterisi olan şirketleri etkileyecek.

Yasanın ana prensipi müşterilerin kişisel verileri üzerindeki kontrolünü artırmak.

GDPR yasası kuralları ihlal edildiğinde, özellikle bu günlerde Facebook veri skandalıyla da gündeme geldiği gibi, Avrupa Birliği, ABD merkezli ve Avrupa'da milyonlarca kullanıcısı olan ABD'li büyük teknoloji şirketlerine cirolarının yüzde dördüne kadar ceza kesebilme hakkı veriyor.

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AB’nin yeni veri yasası ABD’li teknoloji şirketlerini zorlayacak
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