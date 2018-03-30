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'nın Yeni Güney Galler eyaletinde yaşanan u sı 9 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 06:23 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 06:26
Avustralya’da sıcak hava balonu kazası
'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde inişe geçtiği sırada ağaca takılarak düşen undaki 9 kişi yaralandı.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, NSW'nin Hunter Vadisi bölgesinde pilot dahil 21 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu inişe geçtiği sırada bir ağaca çarparak düştü.

Hava aracının bağlı olduğu şirket (Balloon Safaris) tarafından "sert iniş" olarak tanımlanan olayda, kimlikleri açıklanmayan 9 yaralıdan 2'si omurilik zedelenmesi, 7'si de vücutlarının bazı yerlerinde oluşan kırıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

NSW Ambulans yetkilileri, bölgedeki Cessnock ve John Hunter Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

sırasında her birinde pilot dahil 21 kişinin bulunduğu iki balonun daha havada olduğu belirten Avustralya Profesyonel Balonculuk Derneğinden Damian Crock, "İki balon olaysız bir şekilde indi, üçüncü balon ise iniş bölgesine ilerlerken bir ağaca çarptı. İnmek istediğinden daha hızlıydı, yere sert bir iniş yaptı." dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan bölge polisi, gerekli önlemlerin alınması için Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosunu da bilgilendirdi.
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Avustralya’da sıcak hava balonu kazası
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