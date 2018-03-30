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'dan Türkiye'nin tepkisini çeken kare

Suriye'nin kuzeyinde faaliyet yürütülen ve ana omurgasını terör örgütü /'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri, YPG, YPJ ve Demokratik Halk Hareketi'nden oluşan Suriye heyetinin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ziyaretinin öncesinde girişinde çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Reuters'ın haberine göre Fransa'dan "Suriye'nin kuzeyine yeni askeri operasyon planımız yok" açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 30.3.2018 14:32 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 14:38
Fransa'dan Türkiye'nin tepkisini çeken kare

Türkiye'nin tepkisini çeken Paris'teki 'nda gerçekleşen ziyarete, heyette 'nin eski eş başkanı ve Demokratik Halk Hareketi (TEV-DEM) eş başkanı Asya Abdullah, sözde Afrin Kantonu yürütme meclisi eş başkanı Hevin Reşîd, sözde dışilişkiler konseyi eş başkanı Siham Qiryo, sözde Yürütme Konseyi üyesi Faner Gaêt, Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) sözde dış ilişkiler sorumlusu Redur Xelil, terör örgütü YPJ sözcüsü Nesrin Abdullah ve Kuzey Suriye sözde özerk yönetimi temsilcisi Dr. Xalid İsa yer aldı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmeden önce Suriye heyetinin sarayın girişinde çektirdiği fotoğraf paylaşıldı.

FRANSA'DAN SURİYE AÇIKLAMASI

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan bir kaynak, Fransa'nın Kuzey Suriye'de uluslararası DEAŞ'la mücadele koalisyonun faaliyetlerinden başka yeni bir askeri operasyon düzenleme amacında olmadığını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün Türkiye'nin arananlar listesinde bulunan Salih Müslim'in de çatısı altında faaliyet gösterdiği TEV-DEM'in Eş Başkanı Asya Abdullah'ın da aralarında bulunduğu bir heyeti Elysee Sarayı'nda kabul etmişti. Fransa'nın Menbiç'e asker göndereceği belirtilirken Macron'un terör örgütü 'ye destek garantisi verdiği öğrenilmişti.

Görüşmede Fransız askeri yetkililerin de yer aldığı belirtilmişti. Fransız basını Fransa'nın, Menbiç'e asker göndermeye hazırlandığını öne sürmüştü.

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Fransa'dan Türkiye'nin tepkisini çeken kare
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