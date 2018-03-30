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, Macron'un başdanışmanı ile görüştü

, Fransa'nın skandal çıkışının ardından Emmanuel Macron'un başdanışmanı ile görüştü

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 17:31
İbrahim Kalın, Macron'un başdanışmanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , Emmanuel Macron'un Başdanışmanı Philippe Etienne ile görüştü.

Kalın ile Etienne'nin görüşmesinin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, terör örgütü PYD/'nın paravanı SDG'yi temsil eden heyetle bir araya gelmesinin ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

KALIN, MACRON'U TWİTTER'DAN DA ELEŞTİRMİŞTİ

Kalın, Twitter'daki hesabından Macron'un, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'yi temsil eden bir heyetle görüşmesini eleştiren paylaşımda da bulunmuştu.

Paylaşımında, Türkiye'nin terör örgütü karşısındaki duruşunun açık ve net olduğunu, dost ve müttefik ülkelerin de aynı tavrı sergilemeleri gerektiğini belirten Kalın, "Farklı isim ve kılıflar terör örgütünün gerçek kimliğini gizleyemez." ifadesine yer vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü konuşmasında, konuya ilişkin, "Türkiye ile SDG arasında arabulucu olabiliriz lafı, doğruysa, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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İbrahim Kalın, Macron'un başdanışmanı ile görüştü
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