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'da bomba yüklü araç

'nın Ecdabiya kentinin doğu girişinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 2'si sivil 8 kişinin öldüğü, bazı kişilerin yaralandığı belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 09:03
Libya'da bomba yüklü araç
Ecdabiya kentinde Hafter güçlerinin konuşlandığı kontrol noktasında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 6'sı asker, 2'si sivil 8 kişi öldü, bazı kişiler yaralandı

'nın Ecdabiya kentinin doğu girişinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 2'si sivil 8 kişinin öldüğü, bazı kişilerin yaralandığı belirtildi. Bomba yüklü bir aracın, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) destek verdiği General Halife Hafter güçlerine bağlı birliklerin konuşlandığı kentin doğu girişindeki kontrol noktasında infilak ettiğini söyledi.

Yetkili, patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 asker ile olay sırasında bölgeden geçen 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, bazı kişilerin yaralandığını ifade etti ancak yaralı sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Olayla ilgili kentteki emniyet güçlerinden resmi açıklama henüz yapılmadı.

Kentte 9 Mart'ta da bir intihar eylemcisi kullandığı bomba yüklü aracı Hafter güçlerinin bulunduğu kentin güneyindeki kontrol noktasında infilak ettirmiş, olayda 3 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Libya'da bomba yüklü araç
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