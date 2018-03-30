Moskova'dan Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelere misilleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı ardından aynı şekilde hareket eden diğer ülkelerin diplomatlarını da sınır dışı etme kararı aldı.
Moskova'nın sınır dışı edeceği diplomatların sayısı şöyle:
İtalya: 2 diplomat
Finlandiya: 1 diplomat
Polonya: 4 diplomat
Litvanya: 3 diplomat
Hollanda: 2 diplomat
Letonya: 1 diplomat
İsveç: 1 diplomat
Estonya: 1 askeri ataşe
Çekya: 3 diplomat
Gürcistan: 1 diplomat
Rus Dışişleri, Skripal vakasında Rusya'ya karşı düşmanca tutum sergileyen ülkelerin büyükelçilerini karşı tedbirleri bildirmek üzere bakanlığa çağırmıştı.
Sputnik muhabiri, bakanlığın çağrısında İtalya, Polonya, Hollanda, Arnavutluk, Romanya, Ukrayna, Çekya, Belçika, Letonya, Litvanya, Makedonya, Hırvatistan, İsveç, Danimarka, Yunanistan, İrlanda ile Avustralya ve Kanada da dahil 15 ülkenin büyükelçilerinin yer aldığını bildirmişti.