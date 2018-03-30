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'dan Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelere misilleme

, 'deki 'Skripal vakası' yüzünden Rus diplomatları sınır dışı kararı alan ülkelerin bu adımlarına karşılık verdi. Bir dizi Avrupa ülkesinin diplomatlarının ülkeden gönderilmesi kararı alındı.

Giriş Tarihi: 30.3.2018 16:52 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 17:12
Moskova'dan Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelere misilleme
Önce ve Finlandiya Dışişleri Bakanlıkları'ndan yapılan açıklamalara göre , Skripal vakası nedeniyle sırasıyla 2 ve 1 Rus diplomatı sınır dışı eden bu iki ülkenin aynı sayıda diplomatını sınır dışı etme kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ardından aynı şekilde hareket eden diğer ülkelerin diplomatlarını da sınır dışı etme kararı aldı.

Moskova'nın sınır dışı edeceği diplomatların sayısı şöyle:

İtalya: 2 diplomat

Finlandiya: 1 diplomat

Polonya: 4 diplomat

Litvanya: 3 diplomat

Hollanda: 2 diplomat

Letonya: 1 diplomat

İsveç: 1 diplomat

Estonya: 1 askeri ataşe

Çekya: 3 diplomat

Gürcistan: 1 diplomat

Rus Dışişleri, Skripal vakasında Rusya'ya karşı düşmanca tutum sergileyen ülkelerin büyükelçilerini karşı tedbirleri bildirmek üzere bakanlığa çağırmıştı.

Sputnik muhabiri, bakanlığın çağrısında İtalya, Polonya, Hollanda, Arnavutluk, Romanya, Ukrayna, Çekya, Belçika, Letonya, Litvanya, Makedonya, Hırvatistan, İsveç, Danimarka, Yunanistan, İrlanda ile Avustralya ve Kanada da dahil 15 ülkenin büyükelçilerinin yer aldığını bildirmişti.

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Moskova'dan Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelere misilleme
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