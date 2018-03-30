Önce isyan sonra yangın: 78 ölü

Venezüella'nın Valencia kentindeki bir hapishanede önceki gün yaşanan isyanın ardından yangın çıktı. Yangın nedeniyle çok sayıda mahkûmun dumandan zehirlendiği ve 10'u kadın 78 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Venezüella polisi, yangının cezaevinden toplu kaçış girişimi sırasında bilinçli bir şekilde çıkarıldığını açıkladı. Yangının ardından mahkûm yakınları hapishaneye akın etti. Polis, cezaevi dışında yakınlarının sağlık durumu hakkında haber bekleyen mahkûm yakınlarını göz yaşartıcı bomba atarak dağıttı. Olayda bir polis memuru da silahla yaralandı.

EL BOMBALI MAHKÛMLAR

Cezaevi yangınında hayatını kaybedenler arasında ziyaretçi mahkûm yakınlarının da olduğu düşünülüyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, olayla ilgili resmi bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yangının hücrelerdeki şiltelerin ateşe verilmesiyle çıkarıldığı ifade ediliyor. Yetkililer dün akşama kadar içeride ne olup bittiğine dair bilgi paylaşmadı. Kanunsuzluğun kol gezdiği Venezüella hapishanelerinde bol miktarda silah ve uyuşturucu olduğu biliniyor. Mahkûmlar makineli tüfekler, el bombalarıyla gardiyanları etkisiz hâle getiriyor. Ölümlere neden olan isyanlar bu nedenle çok yaygın. Mahkûm hakları aktivisti Humberto Prado, "Yetkililer girmeye cesaret edemiyor" diyerek hapishanelerdeki tehlikeyi özetledi.