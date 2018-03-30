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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'in saldırıları için kınama geldi

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 17:16 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 17:22
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama
Dışişleri Bakanlığı, 'in 'de bugün gerçekleştirilen barışçı protesto gösterilerine katılan Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanımını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'de bugün gerçekleştirilen barışçı protesto gösterilerine katılan Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz. İsrail güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucunda yaşanmakta olan can kaybı ve yaralanmalardan büyük endişe duyuyoruz" denildi.

Açıklamada,"İsrail'in bölgede gerilimi daha da artıracak güç kullanımına ivedilikle son vermesi lazımdır. Uluslararası toplumu İsrail'i bu saldırgan tutumdan vazgeçirmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye davet ediyoruz" ifadesini kullandı.
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama
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